Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunken ohne Fahrerlaubnis gefahren.

Lippe (ots)

Am Freitag (07.02.2025) um 17:05 Uhr fiel einem Polizeibeamten ein unter der Hochbrücke (Parkplatz Skaterbahn) geparktes Fahrzeug auf. Neben dem Ford Focus stand der Halter des Fahrzeugs, ein Bad Salzufler, der durch sein torkelndes Verhalten und einem starken Alkoholgeruch auffiel. Er wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug zu führen. Um 17:30 Uhr wurde das Fahrzeug in Bewegung gesetzt und in Fahrtrichtung Marktkauf erneut bemerkt. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen setzte der 32-Jährige die Fahrt fort. Schließlich wurde das Fahrzeug auf einem LIDL-Parkplatz abgestellt, wo er angetroffen wurde. Nachdem der Atem- sowie ein Drogentest positiv ausgefallen waren, wurde er zur Blutentnahme gebracht. Der Mann war bereits seit 2022 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell