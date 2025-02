Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Unbekannte stehlen Süßigkeiten aus Snackautomat.

Lippe (ots)

Am Sonntag (09.02.2025) zwischen 1 Uhr und 16 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Snackautomaten in der Pieperstraße mehrere Süßigkeiten im Wert von 1.200 bis 1.500 Euro. Der Automat warf vermutlich aufgrund eines technischen Defekts die Snacks in das Ausgabefach. Der Automat selbst wies keine Beschädigungen auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 entgegengenommen.

