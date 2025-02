Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein.

Lippe (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag (08./09.02.2025) zwischen 19:00 Uhr und 00:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Helle" ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck, Kleidung sowie eine hochwertige Kaffeemaschine. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zu einem Einbruch in der Kiewningstraße, der am selben Tag stattfand. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

