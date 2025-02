Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Nötigung "In der Bülte".

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag (09.02.2025) gegen 23 Uhr haben nach aktuellem Stand zwei bislang unbekannte Täter eine Frau in der Straße "In der Bülte" verfolgt und sie gegen ihren Willen zu Boden gebracht. Ein aufmerksamer Zeuge, der die Situation beobachtete, sprach die Täter an, woraufhin diese von der Frau abließen und in unbekannte Richtung flohen. Auch die Geschädigte entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 1,80 m groß, etwa 18 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Der zweite Täter ist etwa 1,85 m groß, ebenfalls etwa 18 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Die Frau wird als etwa 20 Jahre alt, schlank und mit schulterlangen dunklen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet alle Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Frau geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Insbesondere wird die Geschädigte aufgefordert, sich beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

