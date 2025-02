Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pkw-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 11.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Detmolder mit seinem Pedelec den linken Radweg der Klingenbergstraße in Richtung Heidenoldendorf. Gleichzeitig befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt der SB-Tankstelle in Höhe des "Kauflandes" und übersah offenbar den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Detmolder mit seinem Pedelec zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Ohne sich um diesen zu kümmern, bog der Unfallverursacher nach rechts in Richtung Lagesche Straße ab und flüchtete vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen größeren silbernen Pkw gehandelt haben, der von einem älteren grauhaarigen Mann geführt wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

