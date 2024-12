Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Festnahme zweier mutmaßlicher Autodiebe

Freiburg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, 06.12.2024, wurden gegen 06:45 Uhr über den Polizei-Notruf zwei verdächtige Personen in einem geparkten Auto in der Wannerstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger gemeldet.

Beim Eintreffen des Streifenwagens konnten zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren in dem Fahrzeug angetroffen werden. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der Männer eine Schreckschusswaffe mit sich geführt hatte. Im Fahrzeug konnten außerdem Manipulationen festgestellt werden, mit denen vermutlich der Motor gestartet werden sollte.

Neben einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz wird gegen mindestens einen der beiden Männer serbisch-montenegrinischer und deutscher Staatsangehörigkeit auch wegen des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell