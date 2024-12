Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Bräunlingen: Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesstraße 31 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine Unfallflucht verursacht und den Gegenverkehr gefährdet, hat ein 46-Jähriger am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 31. Der Hyundai-Fahrer war auf der zweispurigen B 31 in Richtung Freiburg unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Döggingen mit einem rechts fahrenden Lastwagen seitlich zusammenstieß. Während der Lastwagenfahrer am Fahrbahnrand anhielt, setzte der Autofahrer seinen Weg fort. Auf den nächsten Kilometern nötigte er mehrere Male andere Verkehrsteilnehmer und gefährdete den Gegenverkehr. Letztlich konnte der Mann an einer Wohnanschrift in Löffingen festgestellt werden. Die Polizei in Donaueschingen sucht nun Zeugen zum Geschehen, insbesondere Autofahrer, die durch die Fahrweise des Hyundai-Fahrers gefährdet wurden. Sie können sich unter der Nummer 0771 / 837830 melden.

