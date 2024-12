Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Diebstahl von Hochwasserschutzwänden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Woche von Montag, 25.11.2024 bis Donnerstag, 28.11.2024, sind in Klettgau, zwischen Grießen und Riedern am Sand, oberhalb der Schaffhauser Straße am dortigen Wasserwerk, mehrere Hochwasserschutzwände entwendet worden. Unbekannte betraten unberechtigt das umzäunte Gelände. Die am Wasserwerk befindlichen Schutzzäune aus Aluminium mit einer Länge von über 5 Metern und einer Breite von etwa 20 cm wurden abmontiert und mutmaßlich mit einem Fahrzeug oder Anhänger über den asphaltierten Landwirtschaftsweg abtransportiert. Mögliche Zeugen, die beim Spaziergang oder Fahrradfahren verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wutöschingen, 07746 9285-0, in Verbindung zu setzen. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 entgegen.

