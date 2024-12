Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Ein Verletzter nach versuchtem Straßenraub

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.12.2024, gegen 16:00 Uhr war ein 43-Jähriger in einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße im Teninger Ortsteil Köndringen erschienen und gab an von mehreren Unbekannten überfallen und mit Pfefferspray attackiert worden zu sein.

Der Mann soll sich zuvor am Bahnhof aufgehalten haben, als dieser von von zwei Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert wurde. Als der Geschädigte der Aufforderung nicht nach kam, setzte einer der Täter mutmaßlich ein Reizgas gegen den 43-Jährigen ein.

Die beiden Unbekannten flüchteten im Anschluss ohne Beute in Richtung einer Unterführung am Bahnsteig.

Der Geschädigte, welcher durch den Vorfall leicht verletzt wurde, begab sich anschließend in eine nahe gelegene Arztpraxis und bat um Hilfe.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

- Beide Personen zwischen 15 und 16 Jahren alt, - ca. 160-165 cm groß, - eine Person trug eine schwarze Daunenjacke mit aufgesetzter Kaputze, - die zweite Person war mit einem dunklen Kaputzenpullover bekleiden, - beide Personen trugen außerdem dunkle Hosen, - heller Hauttyp, - sprachen Deutsch mit jugendtypischen Dialekt.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (07641 582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

ak

