Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Folgemeldung: Lkw-Anhänger kippt um und verliert Ladung - Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt - Fahrbahn wieder frei

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.12.2024, gegen 04:20 Uhr, ist auf der B 314 zwischen Stühlingen und Eberfingen der Anhänger eines Lkw auf Grund eines mutmaßlichen Ausweichmanövers umgekippt. Ein 44jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Anhänger auf der Bundesstraße 314 in Richtung Eberfingen. Nachdem ein Wildtier die Straße überquert haben soll, übersteuerte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug. Der mit Metallschrott beladene Auflieger des Lkw kippte um und die Ladung verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Der Sachschaden am Anhänger dürfte sich auf etwa 5000 Euro belaufen. Die Fahrbahn musste bis zur Bergung des Anhängers und Reinigung der Straße komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei war im Einsatz. gegen 09.00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell