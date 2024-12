Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich "Falsche Mitarbeiterin" unterwegs

Schmuck und Bargeld aus Wohnung entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 11.35 Uhr, wurde eine 66 Jahre alte Frau Opfer einer dreisten Masche. Eine unbekannte Frau habe in der Hartmattenstraße an der Wohnungstür der 66-Jährigen geklingelt und um Einlass gebeten, da man die Wasserleitungen überprüfen müsse. Die 66-Jährige begab sich mit der unbekannten Frau in das Badezimmer, wo alle Wasserhähne aufgedreht wurden. Währenddessen nahm die 66-Jährige Geräusche aus ihrer Wohnung wahr und wollte nachschauen woher diese kamen. Dabei soll sich die unbekannte Frau der 66-Jährigen zunächst in den Weg gestellt haben, sodass die 66-Jährige nicht sofort nachschauen konnte. Kurze Zeit später verließ die unbekannte Frau die Wohnung in unbekannte Richtung. Bei einer Nachschau konnte die 66-Jährige eine offenstehende Terrassentür feststellen. Ebenso das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Es wird vermutet, dass sich eine zweite unbekannte Person unbemerkt in die Wohnung geschlichen hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Frau verlief ohne Erfolg. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, dunkelbraune Haare, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine blaue Fleecejacke. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau geben können. Folgende Tipps der Polizei sollten Sie beachten: - Seien Sie stets misstrauisch, wenn Fremde in ihre Wohnung möchten. Lassen sie niemanden in ihre Wohnung, wenn sie ein ungutes Gefühl haben. Dies ist keinesfalls unhöflich! - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110 - Sprechen Sie nie mit Fremden über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie darüber mit Vertrauten / Verwandten - Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder.

