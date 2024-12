POL-FR: Verkehrsunfall mit Lkw - Lkw-Anhänger kippt auf Fahrbahn - Ladung (Schrott) verteilt sich über Bundesstraße - keine verletzten Personen - Verkehrbehinderung - Erstmeldung

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 11.35 Uhr, wurde eine 66 Jahre alte Frau Opfer einer dreisten Masche. Eine unbekannte Frau habe in der Hartmattenstraße an der Wohnungstür der 66-Jährigen geklingelt und um Einlass gebeten, da man die Wasserleitungen überprüfen müsse. Die 66-Jährige begab sich ...

mehr