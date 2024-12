Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein dringend Tatverdächtiger konnte in der Nacht von Donnerstag, 05.12.2024, auf Freitag, 06.12.2024, kurz vor 02:30 Uhr in der Sundgauallee auf Höhe der Dietenbachstraße in Freiburg vorläufig festgenommen werden.

Zuvor wurde der 26-jährige Mann von Zeugen dabei beobachtet, wie dieser wohl mit einem Messer auf mehrere Fahrzeugreifen einstach. Die Zeugen begaben sich in eine nahe gelegene Tankstelle und verständigten die Polizei.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen unweit des Tatortes vorläufig festnehmen. Bei dem Mann wurde ein entsprechendes Tatwerkzeug aufgefunden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761 897878-0) hat gegen den dringend Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell