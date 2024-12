POL-FR: Laitschenbach/Krummlinden: Auto kollidiert mit Hund - Hundebesitzer gesucht

Freiburg (ots) - In der Woche von Montag, 25.11.2024 bis Donnerstag, 28.11.2024, sind in Klettgau, zwischen Grießen und Riedern am Sand, oberhalb der Schaffhauser Straße am dortigen Wasserwerk, mehrere Hochwasserschutzwände entwendet worden. Unbekannte betraten unberechtigt das umzäunte Gelände. Die am Wasserwerk befindlichen Schutzzäune aus Aluminium mit einer ...

mehr