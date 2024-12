Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brennende Papiermülltonne - Mehrere Scheiben zerbrochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 13:30 Uhr, wurde durch Zeugen eine brennende Mülltonne im Römerweg in Bad Säckingen gemeldet. Die Feuerwehr konnte die in Brand geratene Tonne löschen, welche im Bereich einer Hauswand eines Mehrfamlienhauses abgestellt war. Mehrere Fensterscheiben wurden beschädigt. Eine Brandgefahr für das Gebäude bestand nicht. Feuerwehr und Rettungskräfte von DRK und THW waren im Einsatz. Hinweise zum möglichen Verursacher der Sachbeschädigung konnten aktuell nicht gewonnen werden.

