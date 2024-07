Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Personen verletzt

Beuren (ots)

Am Montag ereignete sich um 00.40 Uhr in Beuren ein Verkehrsunfall in der Halle-Kasseler-Straße. Zwei in entgegengesetzter Richtung fahrende Pkw kollidierten miteinander. Hierbei verletzten sich die beiden Insassen leicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

