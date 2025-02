Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Einbruch in Umweltzentrum und Bogenschießanlage

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 07.02.2025, 14. 00 Uhr bis zum 08.02.2025, 14.00 Uhr eine Tür zur Werkstatt des Senne - Umweltbildungszentrums an der Haustenbecker Straße auf und durchsuchten die Werkstatt nach Wertgegenständen. Danach versuchten sie, die Tür zum angrenzenden Vereinsheim ebenfalls aufzuhebeln, was aber misslang. Über eventuelles Diebesgut sowie dessen Wert liegen noch keine Erkenntnisse vor. Im Zusammnenhang mit dieser Tat dürfte ein Einbruch in eine angrenzende Hütte des Bogenschießvereins des TusG Augustdorf e.V. stehen. Auch hier öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt. Aus der Hütte entwendeten sie ca. 10 Sportbögen, drei Sportsets für den Bogenschießsport sowie mehrere Köcher und Pfeile. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf ca. 1.800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten / Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell