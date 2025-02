Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Qualifizierte Ingewahrsamnahme eines Randalierers

Lippe (ots)

Am Samstag (08.02.2025) gab es im Bereich der Bachstraße ein großes Polizeiaufgebot. Ein 56-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte am Nachmittag in seiner Wohnung und warf Haushaltsgegenstände aus dieser. Anschließend verbarrikadierte er sich in seiner Wohnung. Es lagen Hinweise darauf vor, dass der Mann aus Oerlinghausen psychisch auffällig ist und bewaffnet sein könnte. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Gegen 19.00 Uhr konnte der 56-Jährige zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Über das Ordnungsamt wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Rund um den Polizeieinsatz blieb ein Bereich der Bachstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

