Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Seniorin von falschem Kommissar um ihr Erspartes gebracht.

Lippe (ots)

"Nun habe ich wirklich keinerlei Wertsachen mehr, Sie müssen nicht weiter vorbeikommen, um mein Vermögen zu sichern": Mit diesen Worten meldete sich eine 82-jährige Frau am Montagabend (03.02.2025) auf der Polizeiwache in Blomberg. Wie sich herausstellte, war die Seniorin über einen Zeitraum von mehreren Monaten von unbekannten Betrügern um ihr Erspartes gebracht worden. Den ersten Anruf erhielt sie bereits im November 2024: Ein falscher Polizeikommissar teilte ihr mit, dass es zu einem Raubüberfall in ihrer Nachbarschaft gekommen sei. Sie wurde aufgefordert Schmuck und Bargeld an die vermeintlichen Ordnungshüter zu übergeben, damit dieses sicher verwahrt werden könne. Sie erhielt weitere solcher betrügerischen Anrufe und übergab insgesamt im Lauf der Zeit eine niedrige 6-stellige Summe an Bargeld sowie Schmuck an die Kriminellen. Übergaben fanden auf einem Supermarkt-Parkplatz im Schmuckenberger Weg sowie in der Straße Ostring statt. Der Täter bei den Übergaben konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,75 - 1,80 m groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung, etwa 20 - 30 Jahre alt, dunkle Haare. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Hinweise von Zeugen: Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

Die Opfer dieser perfiden Betrugsmasche werden unter Druck gesetzt und zur Verschwiegenheit aufgefordert. Wir bitten alle Bürger wachsam zu sein und folgende Hinweise zu befolgen: Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen Anruf dieser Art erhalten - die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell