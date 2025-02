Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Brand an Firmengebäude hat technische Ursache.

Lippe (ots)

Am 31.01.2025 gegen 21.50 Uhr brannte es in einer metallverarbeitenden Firma in der Weidenstraße in Kalldorf. Die Feuerwehr übernahm die umfangreichen Löscharbeiten. Eine Lager- und Produktionshalle brannte vollständig ab. Einen Tag später, am 01.02.2025, wurden die Einsatzkräfte zu einem erneuten Brand an der Firma gerufen. Wieder stand ein Teil der Lager- und Produktionshalle in Flammen. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand. Bei beiden Bränden gab es keine Verletzten. Die Kriminalpolizei führte in den vergangenen Tagen Ermittlungen zur Brandursache. Diese wurden erschwert, da der Brandort als einsturzgefährdet gilt und zunächst nicht betreten werden konnte. Am Mittwoch (05.02.2025) ist der Brandort nun gemeinsam mit einem Brandursachenforscher begangen worden. Der erste Brand an der Firma wurde durch einen technischen Defekt an einem Maschinen-Schaltschrank ausgelöst. Der erneute Brand am Folgetag ist durch Glutnester entfacht worden.

