Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Bus rutscht durch glatte Straße gegen LKW.

Lippe (ots)

Auf dem Hellweg ereignete sich am Mittwochmorgen (05.02.2025) gegen 6.50 Uhr ein Glätteunfall, bei dem ein Bus auf einen LKW auffuhr. Ein 41-jähriger Busfahrer war in Richtung Flugplatz Oerlinghausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein LKW. Als dessen 56-jähriger Fahrer zum Abbiegen nach links auf ein Firmengelände ansetzte und verkehrsbedingt warten musste, rutschte der Bus beim Abbremsen aufgrund der glatten Straße gegen den LKW. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

