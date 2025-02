POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Von glatter Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (04./05.02.2025) sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einer Doppelhaushälfte in der Straße "Zum Wiemland" in Bösingfeld eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf, um sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter ...

