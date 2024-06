Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Fahrrad in Etappen

Kaiserslautern (ots)

Offenbar in "Etappen" stehlen Diebe in der Rousseaustraße Einzelteile eines Fahrrads. Am Mittwoch meldete eine Anwohnerin, dass aus ihrem Kellerraum das Hinterrad ihres Fahrrads verschwunden ist. Tatzeit war vermutlich am vergangenen Wochenende. Ein paar Wochen zuvor sei bereits der dazugehörige Sattel auf die gleiche Weise abhanden gekommen.

Auch diesmal hätten sich unbekannte Täter in dem Mehrfamilienhaus Zugang zu dem mit einem Schloss gesicherten Kellerabteil verschafft. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es derzeit nicht. Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

