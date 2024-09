Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Graffiti an Mauer der Fußgänger-/Fahrradunterführung in der Radolfzeller Straße (01./16.09.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 01.09.2024, und Montag, 16.09.2024, haben unbekannte Sprayer in der Fußgänger-/Fahrradunterführung in der Radolfzeller Straße ein Graffiti in den Farben silber, gelb und schwarz an die Mauer gesprüht und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Sprayer nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017 entgegen.

