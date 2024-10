Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfall am Albrechtplatz: Polizei sucht gestürzten Radfahrer

Krefeld (ots)

Am Albrechtplatz hat ein Autofahrer einen Radfahrer touchiert und zu Fall gebracht - der Radfahrer war danach wieder auf sein Fahrrad gestiegen und weitergefahren. Der Pkw-Fahrer wollte am Montag (30. September 2024) gegen 18:20 Uhr vom Albrechtplatz links in die Mariannenstraße abbiegen, dabei war es zu der Kollision gekommen. Nach dem Unfall informierte er die Polizei.

Diese bittet nun den Radfahrer und mögliche Zeugen, sich zu melden. Der Mann auf dem Fahrrad war 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte graumelierte Haare. Möglicherweise hat er sich bei dem Sturz am Hinterkopf verletzt und geblutet. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (183)

