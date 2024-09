Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld-Stadtmitte - Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und einem Pkw mit einer leicht verletzten Person

Krefeld (ots)

Gestern, am Freitag, den 27.09.2024, gegen 17:30 Uhr, kollidierte ein Pkw mit einer Straßenbahn, wobei der Pkw Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 26-jähriger Pkw Fahrer befuhr den Dampfmühlenweg in Richtung Ostwall und beabsichtigte dort nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn, die den Ostwall in Richtung Hauptbahnhof befuhr. In der Straßenbahn wurde keiner der Fahrgäste verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Ostwall teilweise gesperrt. Der Verkehr an der Kreuzung ist dort durch Lichtsignalanlagen geregelt. Die Ermittlungen zur Unfallverursachung wurden aufgenommen.

Zeugen werden gesucht; Hinweise bitte unter 02151-634-0 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(180)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell