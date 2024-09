POL-KR: Verkehrskontrolle am Hauptbahnhof: Autofahrer flüchtet und wird von der Polizei gefasst

Krefeld (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntag (22.09.2024) bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige hatte gegen 09:50 Uhr die Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt in Fahrtrichtung Duisburg verlassen und kam hier bei der Auffahrt auf den Charlottering aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er verstarb noch an der ...

