Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Schwerer Verkehrsunfall auf der Sutthauser Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag gegen 11.25 Uhr ereignete sich auf der Sutthauser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Frau aus Georgsmarienhütte schwer verletzt wurde. Die Dame befuhr mit ihrem VW die Sutthauser Straße in Richtung Hagen a.T.W.. Auf Höhe der Einmüdung Kreuzstraße kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel zusammen. Das Fahrzeug der Frau überschlug sich und kam nachfolgend auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die Dame wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

