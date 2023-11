Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen

Rhein-Neckar-Kreis: Straßenlaterne umgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Reilingen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht in der Bürgermeister-Kief-Straße. Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein Verkehrsteilnehmer kollidierte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt mit einer dortigen Straßenlaterne und beschädigte diese massiv. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell