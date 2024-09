Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Friedhof in Oppum: 150 Grableuchten beschädigt oder entwendet

Krefeld (ots)

Auf dem Friedhof in Oppum haben Unbekannte rund 150 Grableuchten teils beschädigt, teils entwendet. Ein Zeuge hatte am Freitagmorgen (20. September 2024) die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung sind derzeit noch dabei, sich ein genaues Bild von den Schäden zu machen. Momentan gehen die Ermittler von Metalldieben aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Störung der Totenruhe.

Zeugen, die auf dem Friedhof oder in seinem Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben (zum Beispiel Menschen mit auffälligen Karren oder anderen Transportmitteln) werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: unter 02151-6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

