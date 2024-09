Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 06.09.-08.09.2024

Jever (ots)

Verkehrsunfallflucht in der Wittenberger Straße in Jever

In der Zeit vom 05.09.2024, 07:30 Uhr bis zum 06.09.2024, 17:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Wittenberger Straße in Jever.Die Geschädigte parkte ihren Pkw (VW Up, VER-Kennung) im vorgenannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Wittenberger Straße. Als die Geschädigte schließlich zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Pkw fest, welcher offenbar durch einen Verkehrsunfall verursacht worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich zuvor unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B210 in Jever

Am 06.09.2024, gegen 22:45 Uhr, befuhr eine 51-jährige Pkw-Führerin die B210 in Richtung Wittmund. In Höhe der Abfahrt Jever-Ost streifte die Frau mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren den Pkw einer bereits auf dem Ausfädelungsstreifen befindlichen 33-Jährigen. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden jedoch Sachschäden. Im Rahmen der anschießenden Verkehrsunfallaufnahme der Polizei aus Jever wurde festgestellt, dass die 51-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,67 Promille aus. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

