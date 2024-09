Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI WHV 06.09.-08.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 06.09.2024

Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Vormittag des 06.09.2024 wurde eine 28-jährige Frau in der Goethestraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Festgestellt wurde, dass für den geführten E-Scooter kein Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde. Gegen die junge Bochumerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Freitag, 06.09.2024

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der späten Freitagnacht stellt eine Funkstreife der Polizei Wilhelmshaven eine männliche Person auf einem Motorroller im Ortsteil Neuengroden fest. Der 40-jährige Wilhelmshavener wird in der Freiligrathstraße angehalten. Schnell steht fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller ist. Außerdem wurde der Roller zuvor als entwendet bei der Polizei Wilhelmshaven angezeigt. Der Roller wurde polizeilich sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Rollerdiebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Samstag, 07.09.2024

Trunkenheit im Verkehr

Am 07.09.2024, gg. 01:00 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, eine 23-jährige Pkw-Fahrerin wegen eines Handyverstoßes zu kontrollieren. Die Fahrzeugführerin reagierte allerdings zunächst gar nicht auf die durch die eingesetzten Beamten gegebenen Anhaltezeichen. Auch nicht als diese durch weitere optische und akustische Signale unterstützt wurden. Die Fahrzeugführerin hielt erst nach längerer Fahrtstrecke vor ihrer Wohnanschrift an. Im Zuge der folgenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten dann Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,61 Promille. Aufgrund dieser Feststellung wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Sonntag, 08.09.2024

Verkehrsunfall - Fahrradfahrer kommt mit leichten Verletzungen davon

In der frühen Sonntagnacht, um 00:45 Uhr, befährt ein 31-jähriger Radfahrer den Bereich der Fußgängerzone in der Innenstadt Wilhelmshavens. Aus nicht geklärter Ursache kippt der Radfahrer mit seinem Fahrrad nach rechts und durchschlägt mit dem Lenker seines Zweirades eine gut 7,5 qm große Schaufensterscheibe eines örtlich ansässigen Modehauses. Zum Glück kommt der Fahrradfahrer bei dem Unfall mit nur leichten Verletzungen davon. Eine nachhaltige Sicherung des Objekts wurde in der Nacht über das Modehaus veranlasst.

Sonntag, 08.09.2024

Trunkenheit im Verkehr

Am Morgen des 08.09.2024, um 09:04 Uhr, wird eine 40-jährige Autofahrerin An der Vogelwarte in Wilhelmshaven angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle fällt den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Dame auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,60 Promille. Außerdem ist eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln festgestellt worden. Zur Durchführung einer Blutentnahme ist die 40-jährige der Dienststelle zugeführt worden. Zusätzlich ist die Wilhelmshavenerin bereits seit längerem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf die Frau kommen Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Sonntag, 08.09.2024

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmorgen wird bei der Polizei Wilhelmshaven eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Demnach fuhr vermutlich auf einem Parkplatz angrenzend des Totenweges (GPS) in Wilhelmshaven ein Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Der Zeitraum des Unfalles ist auf Samstag, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 09.00 Uhr, einzugrenzen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1.500 Euro. Am beschädigten Fahrzeug konnte blaufarbener Lack festgestellt werden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04421-942115 an die Polizei Wilhelmshaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell