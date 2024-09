Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Jever vom 06.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Motorradfahrerin

Am 06.09.2024 gegen 14:01 Uhr befuhr eine Motorradfahrerin (21j., weiblich) die K98 im Wangerland von Tettens kommend in Richtung Oldorf. Kurz hinter der Ortschaft Pievens, nach Beendigung eines Überholmanövers, geriet sie dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden 77jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß im Graben zum Stillstand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb die Motorradfahrerin noch vor Ort, die 77jährige Autofahrerin wurde zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die K98 wurde in dem betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Die polizeiliche Befunderhebung dauert an.

