Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Krefeld (ots)

Am Montag (30. September 2024) kam es gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich der St. Töniser Straße und des Weeserwegs zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw. Dabei befuhr ein Viersener Fahrzeug die St. Töniser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als es mit dem links in Richtung Weeserweg einbiegenden Krefelder Pkw kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde das Viersener Auto gegen einen weiteren an der Ampel haltenden Pkw geschleudert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Viersener Autos mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Das Fahrzeug sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der weitere Fahrer verletzte sich nicht. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Neuss wurde hinzugezogen. Die Sperrungen dauern derzeit noch an. (181)

