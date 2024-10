Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann bricht in Auto ein - Festnahme

Krefeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montagabend (30. September 2024) gegen 22:50 Uhr einen Mann, der auffällig mit einer Taschenlampe in mehrere Autos leuchtete. Sie verständigte daraufhin die Polizei, die den 55-Jährigen auf der Martinstraße antreffen konnte. Der Krefelder führte Diebesgut mit sich, das mit dem Namen des eigentlichen Eigentümers beschriftet war. Als die Beamten den 23-jährigen Geschädigten kontaktierten, stellte dieser fest, dass eine Scheibe seines Pkw eingeschlagen und der Rucksack von der Rückbank entwendet worden war. Da der Tatverdächtige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch den Eildienstrichter ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. (182)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell