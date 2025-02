Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Beschädigten Pkw festgestellt - Unfallort wird noch gesucht

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 01.10 Uhr bemerkten zwei Zeugen einen unfallbeschädigten schwarzen Pkw BMW, 3er Kombi, der quer auf der Straße "Windbusch" in Höhe der Brücke über der Ostwestfalenstraße stand. Der Pkw wies im rechten Frontbereich starke Beschädigungen auf. Da der Fahrzeugführer auf die Zeugen einen alkoholisierten und verwirrten Eindruck machte, teilten sie ihm mit, dass sie die Polizei verständigen würden. Daraufhin besetzte dieser seinen Pkw und fuhr in Richtung der Ostwestfalenstraße davon. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei und folgten dem beschädigten Fahrzeug bis nach Blomberg - Istrup. Dort parkte der Fahrzeugführer in einer Garageneinfahrt und wurde dort, noch im Fahrzeug sitzend, von Polizeibeamten angetroffen. Als er die Beamten sah, versuchte er erneut, mit seinem beschädigten Pkw zu flüchten. Dies konnte durch die Beamten verhindert werden. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugführers bestätigte sich der Verdacht der Zeugen, er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und, wie er anschließend zugab, auch von Betäubungsmitteln. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 25-jährige Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und den Pkw ohne Wissen des Eigentümers in Betrieb genommen hatte, nachdem er den Fahrzeugschlüssel entwendet hatte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt werden. Ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte und weiterer Straftaten wurde eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde ebenfalls angeordnet. Noch nicht ermittelt werden konnte der Unfallort, an dem der 25-jährige den Pkw beschädigt hat. Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, bei dem ein schwarzer 3er-BMW Kombi beteiligt gewesen sein könnte, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

