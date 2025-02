POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unbekannte Täter versuchen Einbruch in Baumarkt.

Lippe (ots) - Am Samstag (08.02.2025) zwischen 11:00 Uhr und 23:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kiewningstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das gesamte Gebäude. Entwendet wurden, eine hochwertige Kaffeemaschine sowie diverser Schmuck. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zu einer Tat ...

