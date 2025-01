Polizei Köln

POL-K: 250128-2-K Unerlaubtes Glücksspiel in Shisha-Bar - Polizei stellt Beweismittel sicher

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 8 vom 27. Januar

Bei der schlagartigen Durchsuchung einer Shisha-Bar an der Zülpicher Straße am Montagabend (27. Januar) um 20.30 Uhr hat die Polizei Köln insgesamt 64 Personen wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Glücksspiel kontrolliert und entsprechende Strafermittlungen eingeleitet. Der vor Ort angetroffene Inhaber (33) muss sich nun wegen des Verdachts der Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels verantworten. Die Beamten stellten mehrere tausend Euro in bar sowie Mobiltelefone und einen Laptop als Beweismittel sicher. Anschließend wurde die Gaststätte versiegelt. Zeitgleich vollstreckten Polizeikräfte weitere Durchsuchungsbeschlüsse in drei Wohnungen von Tatbeteiligten in Köln und Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) und stellten auch dort Handys, IPads und Laptops sicher. Die Ermittlungen dauern an. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell