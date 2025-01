Polizei Köln

POL-K: 250127-7-Lev Bewaffneter Banküberfall in Leverkusen - Tatverdächtige auf Markplatz festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Montagabend (27. Januar) eine mutmaßliche Bankräuberin (18) auf dem Marktplatz in Leverkusen-Wiesdorf festgenommen. Die 18-Jährige wird verdächtigt, gegen 17.45 Uhr die Kassiererin (54) einer Bankfiliale auf der Friedrich-Ebert-Straße mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet zu haben. Alarmierte Polizisten hatten die Tatverdächtige anhand der Beschreibung der Zeugen erkannt und sie gegen 18 Uhr gestellt. In Ihren Taschen fanden sie einen hohen Bargeldbetrag sowie eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

