POL-K: 250127-4-K Aktueller Zeugenaufruf: Unfallflucht in Köln-Mülheim - Fahrer einer weißen Limousine gesucht

Köln (ots) - Mit Unterstützung der Videoleitstelle hat ein Streifenteam in der Nacht zu Montag (27. Januar) in der Innenstadt zwei mutmaßliche Café-Einbrecher identifiziert und vorläufig festgenommen. Den beiden Männern wird vorgeworfen gegen 3 Uhr in das Café eingestiegen und mit ihrer Beute in Richtung Rudolfplatz geflüchtet zu sein. Zuvor sollen sie die ...

