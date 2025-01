Polizei Köln

POL-K: 250127-3-K Mitarbeiter der Videoleitstelle überführen Café-Einbrecher - zwei Festnahmen

Köln (ots)

Mit Unterstützung der Videoleitstelle hat ein Streifenteam in der Nacht zu Montag (27. Januar) in der Innenstadt zwei mutmaßliche Café-Einbrecher identifiziert und vorläufig festgenommen.

Den beiden Männern wird vorgeworfen gegen 3 Uhr in das Café eingestiegen und mit ihrer Beute in Richtung Rudolfplatz geflüchtet zu sein. Zuvor sollen sie die Eingangstür des Lokals gewaltsam aufgebrochen haben und auf diese Weise in den Gastraum gelangt sein.

Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle beobachtete das verdächtige Verhalten schließlich und schickte einen Streifenwagen in Richtung Hohenzollernring. Von dort aus ließ er die beiden Männer nicht mehr aus den Augen und lotste schließlich die Einsatzkräfte zum Standort der beiden Tatverdächtigen.

Laut Ermittler steht einer der beiden Festgenommenen (33) im Verdacht an zwei weiteren Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Seinen Komplizen erwartet darüber hinaus auch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Beide Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/al)

