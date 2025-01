Polizei Köln

POL-K: 250127-8-K Polizei Köln durchsucht Shisha-Bar im Zülpicher Viertel - Verdacht des unerlaubten Glücksspiels

Köln (ots)

Seit Montagabend (27. Januar), 20.30 Uhr, vollstreckt die Kripo Köln mit Kräften einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss in den Räumlichkeiten einer Shisha-Bar an der innerstädtischen Zülpicher Straße. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels gegen den 33 Jahre alten Betreiber der Gaststätte. Für die Teilnehmenden soll der Veranstalter auf einer Social-Media-Plattform ein Preisgeld in fünfstelliger Höhe ausgesetzt haben.

Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit an. Mit Informationen über die Ergebnisse ist nicht vor Dienstagmittag (28. Januar) zu rechnen. (cg/de)

