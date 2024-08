POL-PDLD: Zwei E-Scooter ohne Versicherung

Ottersheim (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14:20 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Fahrzeugbrand in Ottersheim in der Germersheimer Straße gemeldet. Der Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Aktuell wird ein technischer Defekt im Motorraum als Brandursache angenommen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5000,-EUR. Es kam zu keinem Personenschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim PHK Lunkwitz ...

mehr