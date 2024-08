POL-PDLD: Brückengeländer beschädigt - Zeugen gesucht

Landau/Offenbach (ots) - Am 27.08.2024 befuhr gegen 13:45 Uhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer die Rheinstraße stadtauswärts in Landau. Ein anderer PKW-Fahrer echauffierte sich aus nicht bekanntem Grund über die Fahrweise des 44-Jährigen. Nach einem Wortgefecht an der Kreuzung zur Queichheimer Brücke ging die Fahrt weiter nach Offenbach. An einer dortigen roten Ampel ...

mehr