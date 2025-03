Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250310-2: Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die im Zeitraum von Donnerstagabend (6. März) bis Freitagmorgen (7. März) in einen Kindergarten in Erftstadt eingebrochen sein sollen. Sie sollen dort einen Tresor entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Einbruch zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr stattgefunden haben. Eine Mitarbeiterin habe durchwühlte Räume in dem Kindergarten an der Pestalozzistraße vorgefunden und die Polizei informiert. Die Täter sollen ein Fenster aufgehebelt haben und so in die Räumlichkeiten gelangt sein. Alarmierte Polizisten fertigten eine Strafanzeige, weitere Beamte sicherten Spuren. (rs)

