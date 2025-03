Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250309-1: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Bergheim (ots)

Am Samstagnachmittag (08.03.) gegen 16:30 Uhr kollidiert eine Fahrradfahrerin mit einer Hauswand und verletzt sich dabei schwer.

Eine 43-jährige Bergheimerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße "Auf dem Driesch" in Bergheim-Oberaußem in Fahrtrichtung Büsdorfer Straße. Die Straße verläuft in diesem Bereich abschüssig.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte die Unfallbeteiligte Bergheimerin mit einer zu einem Haus führenden Treppe und anschließend mit der Fassade dieses Hauses.

Dabei zog sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zu.

Eine Notärztin und der Rettungsdienst der Stadt Bergheim versorgten die Verletzte am Unfallort und brachten sie in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sicherten Spuren. Das Fahrrad stellten die Polizisten zur Beweissicherung sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell