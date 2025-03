Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250306-6: Autofahrerin und Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (6. März) ist eine Autofahrerin (46) schwer und ein Autofahrer (34) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Für die Zeit der andauernden Arbeiten am Unfallort sperren die Polizisten die Nettegasse zwischen der Straße "Am Roßacker" und der Hahnenstraße.

Laut ersten Informationen war die Frau gegen 8.30 Uhr auf der Nettegasse in Richtung Hahnenstraße unterwegs. Zeitgleich sei der 34-Jährige mit seinem Auto auf der Nettegasse in Richtung Stommeln gefahren. Auf Höhe eines kleinen Waldstücks stießen die Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.

Alarmierte Polizisten sperrten umgehend die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Rhein-Kreis-Neuss die Beamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Sie stellten Mobiltelefone und die Autos sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

