Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250306-4: Betrügerin gibt sich als Versicherungsmitarbeiterin aus

Kerpen (ots)

Schmuck und Bargeld von Seniorin gestohlen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach einer bislang unbekannten Frau, die sich am Mittwochvormittag (5. März) Zutritt zum Haus einer Seniorin aus Kerpen-Brüggen verschafft hat und dort Bargeld und Schmuck entwendet haben soll. Die Gesuchte blonde, dickliche Frau soll zwischen 35 und 45 Jahren alt sein und eine Körpergröße von etwa 160 bis 165 Zentimetern haben. Hinweise zur gesuchten Person oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe sich ein mutmaßlicher Versicherungsvertreter am Vortag (4. März) telefonisch bei der Kerpenerin gemeldet. Am Tattag sei dann gegen 10 Uhr die gesuchte Frau an der Heerstraße erschienen und habe sich als Versicherungsmitarbeiterin ausgegeben, die für die Bewertung der Pflegestufe, die Wohnsituation beurteilen müsse. Mit dieser dreisten Lüge brachte sie die Seniorin dazu sie in die Wohnräume zu lassen. Nach etwa 30 Minuten habe sie das Haus wieder verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich währenddessen auch eine zweite unbekannte Person Zutritt zum Haus verschafft haben könnte.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt bei unangekündigter Kontaktaufnahme durch Servicedienstleister, sich immer über einen Rückruf bei dem Unternehmen den Arbeitseinsatz bestätigen zu lassen. Über manipulierte Telefonnummern können Betrüger vorgeben von einem Unternehmen anzurufen. Über den Rückruf haben Sie die Möglichkeit sich zu versichern ob sie mit dem tatsächlichen Dienstleister gesprochen haben. (hw)

