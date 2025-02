Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Brand im Lütjenmoor - Feuerwehr rettet eine Person im 4. Obergeschoss

Norderstedt (ots)

Die Feuerwehr Norderstedt ist am frühen Samstagmorgen (01.02.2025) zu einem Feuer in die Straße Lütjenmoor ausgerückt. Gleich mehrere Anrufe waren zuvor über den Notruf 112 in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn eingegangen. Aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Hochhauses würde Brandrauch in den Flur dringen, eine Person sei noch in der Wohnung. Daraufhin alarmierte die Leitstelle gegen 06:25 Uhr die Feuerwehr Norderstedt mit dem Alarmstichwort FEU-Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr.

Umgehend wurde durch die Feuerwehr ein Atemschutztrupp zur Personensuche und Brandbekämpfung eingesetzt. Dieser konnte eine männliche Person in der betroffenen Wohnung antreffen und an den Rettungsdienst übergeben. Auch der Brandherd war schnell ausfindig gemacht, so dass wenige Augenblicke später "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Im Bereich der Küche war es zu einem Kleinbrand gekommen.

Im Anschluss wurden Flur und Brandwohnung rauchfrei gemacht und die umliegenden Wohnungen kontrolliert. Gegen 07:06 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Zu Verletzungsmustern, Brandursache und Schadenhöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Freiwillige Feuerwehr Glashütte mit insgesamt 47 Einsatzkräften.

