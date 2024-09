POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger trug rot-schwarz kariertes Hemd

Warendorf (ots) - Unbekannte stiegen am Samstag, 28.9.2024, gegen 13.30 Uhr in das Büro eines Bauernhauses an der Keitlinghauser Straße in Oelde ein. Eine Bewohnerin hörte Stimmen und trat von außen an das Büro. Dort entdeckte sie drei Männer, die versuchten einen Tresor zu öffnen. Nachdem die Oelderin die Tatverdächtigen angesprochen hatte, flüchtete das Trio mit einer weißen Limousine. Diese war im Bereich der ...

